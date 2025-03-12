Vali Özkan, Şehit Ve Gazi Aileleriyle Buluştu

MANİSA VALİSİ İFTAR PROGRAMINDA ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 8. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Program, şehit aileleri, gaziler ve onların aileleri onuruna gerçekleştirildi. Er ve erbaşların da bulunduğu bu organizasyonda konuşan Vali Özkan, Ramazan ayının getirdiği bereketi ve milletin birlikteliğini paylaşmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini belirtti.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE SOHBET

İftar programı sırasında masaları gezerek şehit aileleri, gaziler ve askerlerle yakından ilgilenen Vali Özkan, şehitlerin emaneti olan vatana sahip çıkmanın ve onların fedakarlıklarını unutmamanın, herkesin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı. “Devlet ve millet olarak şehitlerimizi her daim rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” diyen Vali Özkan, genç nesillere vahdetin önemini aktarmanın, sadece bir kamu görevi olmadığını, aynı zamanda bireysel ve vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

VATAN SEVGİSİ VE GÜVENLİK VURGUSU

Vali Özkan, Türk milletinin vatan sevgisinin en büyük güç kaynağı olduğunun altını çizerken, ülkenin güvenliği için özveriyle görev yapan kahraman Mehmetçiklere de başarılar diledi. “Allah milletimize sizlerin eksikliğini göstermesin.” şeklinde bir temennide bulunarak, bu anlamlı iftar programındaki duygularını paylaştı.