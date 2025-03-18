Vali Polat, Şehit Ailelerine Madalya Takdim Etti

KARS’TA ŞEHİT AİLELERİNE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYALARI VERİLDİ

Kars’ta düzenlenen törenle 4 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı teslim edildi. Kars Valiliği’nde gerçekleştirilen etkinlikte şehit aileleriyle bir araya gelen Vali Ziya Polat, vatanın birliği ve huzuru için hayatını kaybeden 4 güvenlik korucusu adına hazırlanan madalyaların takdim edildiğini belirtti.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NDE ANMA

Vali Polat, “Aziz milletimizin varoluş mücadelesinin en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih olunan devletimizin en büyük nişanlarından birisi olan Devlet Övünç Madalyalarını, emanetçilerine, aynı yolda ilerleyen kardeşlerimize, evlatlarına teslim ettik. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin” şeklinde konuştu.

ŞEHİT AİLELERİNE MADALYALAR TESLİM EDİLDİ

Törende, şehit güvenlik korucuları Halit Doğan, Hüseyin Aladağ, İdris Gülderen ve Kemal Yılmaz’ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Vali Polat, şehit yakınlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek anılarını ölümsüzleştirdi.