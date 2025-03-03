Vali Selçuk Aslan’dan Deprem Haftası Mesajı

DEPREM HAFTASI MESAJI VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Deprem haftası dolayısıyla Vali Selçuk Aslan bir mesaj yayımladı. Aslan, 1999 ve 2023 yıllarında yaşanan asrın felaketi sayılan depremleri hatırlatarak; “Bilinçli hareket etmenin hayati önem taşıdığını bir kez daha hatırlatıyorum” dedi. 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan deprem haftasında, ülke genelinde depremin yarattığı kayıpların en aza indirilmesi amacıyla birçok etkinlik düzenleniyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan, deprem gerçeğine dikkat çekiyor.

ÜLKE DEPREM KUŞAĞINDA YER ALIYOR

Selçuk Aslan, “Ülkemiz, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer almakta olup geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler bizlere deprem gerçeğini unutmamamız gerektiğini göstermektedir. Özellikle bölgemizde 1999 yılında yaşadığımız büyük depremler ile 2023 yılında yaşadığımız ve asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler, hazırlıklı olmanın ve bilinçli hareket etmenin hayati önem taşıdığını bizlere bir kez daha hatırlatmıştır” diye belirtti.

DÜZCELİLERİN BİLİNÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR

Vali Selçuk Aslan, mesajında ayrıca Düzce’de yapılan çalışmalara da değindi, “1-7 Mart Deprem Haftası, toplum olarak deprem bilincimizi artırmak, alınması gereken önlemleri hatırlamak ve afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak adına önemli bir farkındalık haftasıdır. Bu kapsamda, Düzce Valiliği olarak vatandaşlarımızın bilinçlenmesi, afetlere karşı hazırlıklı olması ve gerekli önlemleri alması için tüm kurumlarımızı seferber ettik. Bir taraftan bu alanda sivil örgütlenmeyi teşvik ederken diğer yandan da afetler üzerine çalışan tüm STK’larımız ve topluluklarımızla iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

TEDBİR ALMAK HAYAT KURTARIR

Aslan, mesajının sonunda “Deprem öldürmez tedbirsizlik öldürür” diyerek; “Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri bilmek, hayat kurtarıcı olabilir. Bu bilinçle, okullarımızda ve kamu kurumlarımızda deprem tatbikatları düzenlenmekte, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için eğitim ve seminerler gerçekleştirilmektedir. Deprem değil, tedbirsizlik öldürür anlayışıyla, bireysel ve toplumsal olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek hepimizin görevidir. Bu vesileyle, 1-7 Mart Deprem Haftası’nın toplumumuzda farkındalık oluşturmasını temenni eder, tüm vatandaşlarımıza güvenli ve bilinçli bir yaşam dilerim” dedi.