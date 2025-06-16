Vali Serdengeçti Bilgi Aldı

VALİ SERDENGEÇTİ ARAMA ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, kente bağlı bir bölgede serinlemek için babası Celal Derme ile birlikte denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren ve kaybolan Toprak Derme için gerçekleştirilen arama faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Vali Serdengeçti, kıyıda endişe ile bekleyen aile üyeleriyle de bir araya geldi.

AİLEYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Vali Serdengeçti, “Denize girmişler. 10 yaşlarında bir çocuğumuz kayıp; onu arıyoruz. Babasını, ekiplerimiz sudan çıkarmışlar, tedavi sürecinde şu an; Rabbim şifa versin. Yaklaşık 35 personelimiz burada. Dalgıçlarımız denizde botlarla da arama yapıyor. Geçmiş olsun” diye konuştu. Arama çalışmaları devam ederken, dalgıç ekipleri denizde botlarla aktif bir şekilde araştırma yapıyor.