Vali Serdengeçti, Giresun’daki olayı açıkladı

GİRESUN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ’NDE KORKUNÇ OLAY

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde bir kişinin yaşamını yitirmesi ve bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olayın zanlısının yakalanıp gözaltına alındığını duyurdu. Olayın ardından okula gelerek yetkililerle bilgi alan Vali Serdengeçti, yaptığı açıklamada “Bugün 09.35 sıralarında Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde KHK 696 Sayılı, kadrolu işçi personeli olan 1972 doğumlu şüpheli A.T., iki bayan personele saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonrasında maalesef mağdurlardan birisi rahmetli oldu. Diğer personelin ise tedavisi devam ediyor. Bu menfur saldırıyı nefretle kınıyorum. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

OLAYIN NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Vali Serdengeçti, olayda yer alan şahıs hakkında bilgi vererek, “Bizim 696 Sayılı KHK kapsamında kadrolu olarak gözüküyorlar. Geçici hükümlü kadrosundan geçilip geçilmediği tetkik edilecek. Bu bizim kanunlarımızla ilişkili, 5 yıldır bu personel Milli Eğitim camiamızda çalışıyor. Son ana kadar bu anlamda bir sıkıntı yoktu. Hatta ücretsiz izindeydi. Bunun neden kaynaklandığıyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. İdari soruşturma da başlatıldı. Fail gözaltında. Öğrenciler açısından bir sıkıntı mevcut değil” dedi.

OKULUN EĞİTİM FAALİYETLERİ DURDURULDU

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, olay sonrası okulun tatil edildiğini ve eğitim öğretime uygun zamanda tekrar başlanacağını belirtti.