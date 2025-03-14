Vali Şıldak’tan İHA Şanlıurfa Bürosuna Ziyaret

VALİ ŞILDAK’TAN İHA ZİYARETİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İhlas Haber Ajansı’nın Şanlıurfa Bürosu’nu ziyaret etti. Vali Şıldak, burada Şanlıurfa Büro Şefi Şinasi İnan ile muhabirler Bekir Şeyhanlı ve Ahmet Kolsuz tarafından karşılandı. Basının toplum üzerindeki etkisini vurgulayan Vali Şıldak, İhlas Haber Ajansı’nın önemli bir medya kuruluşu olduğunu ifade etti. “Kentin imajını koruma adına haberde gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum” dedi.

MEDYA KURULUŞUNUN HASSASİYETİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İHA Büro Şefi Şinasi İnan, medya kuruluşu olarak ülkenin ve şehrin hassasiyetlerine dikkat ettiklerini belirtti. “Doğru haberi okuyucu ile en kısa sürede buluşturmak için Şanlıurfa merkez ve ilçelerde aktif çalışıyoruz” diyen İnan, Vali Hasan Şıldak’a ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Vali Şıldak’a ziyaret esnasında Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Madeli de eşlik etti.