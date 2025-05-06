Vali Şıldak, Yüzmeye Yasak Alanlar Belirtti

ŞANLIURFA’DA BOĞULMA OLAYLARI ARTIYOR

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, son iki yıllık süreçte kentte 54 kişinin sulama kanalları, baraj ve göletlerde boğulduğunu açıkladı. Vali Şıldak, bu alanlarda yüzmenin yasak olduğunu vurgularken, ailelere çocuklarını bu tehlikelerden koruma çağrısında bulundu. Türkiye’nin en sıcak bölgelerinden biri olan Şanlıurfa’da yaşayanlar, serinlemek amacıyla tarımsal sulama kanallarına ve göletlere yöneliyor.

YÜZME YASAKLARI VE CAN KAYIPLARI

Vali Hasan Şıldak, başkanlık yaptığı güvenlik toplantısında bu tehlikeli serinleme yönteminin her yıl birçok kişinin hayatına mal olduğunu belirtti. Kent genelinde çok sayıda sulama kanalı ve baraj gölü bulunduğunu ifade eden Vali Şıldak, geçtiğimiz yıl 44 kişinin, 2025 yılı başından itibaren ise 10 kişinin boğulduğunu, bunun yanı sıra 6 kişinin de son anda kurtarıldığını söyledi.

AİLELERE ÇAĞRI

Vali Şıldak, yakın zamanda alınan karara dikkat çekerek, “Sevgili Şanlıurfalılar, çocuklarımızı sulama kanallarına, göletlere ve barajlara kesinlikle yaklaştırmayalım. Bu alanlara yüzmek veya serinlemek amacıyla girmek, geçtiğimiz yıl alınan kararla yasaklanmıştır. Yasakların amacı, can kayıplarını önlemektir. Tüm ailelerden ricamız, çocuklarını bu tür tehlikeli bölgelerden uzak tutmalarıdır” dedi.