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Vali Şimşek, Kaza Yerinde İnceleme Yaptı

KAZA YERİNDE İNCELEMELER YAPILDI

Vali Yılmaz Şimşek, meydana gelen kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Şimşek, “Saat 16.00 sıralarında, Yıldız Dağı yolu üzerinde çift taraflı bir trafik kazası gerçekleşti.” şeklinde açıklama yaptı. Kazanın hemen ardından sağlık ekipleri, AFAD, Jandarma, itfaiye ve hava helikopteri olay mahalline intikal etti. Kaza, Yıldız beldesinde görev yapan öğretmenler ve sağlık personelini taşıyan bir servis aracının, bir sivil araçla çarpışmasından kaynaklandı.

OLAYDA CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Kaza sonucunda maalesef bir vatandaş yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan iki vatandaş bulunuyor. Ayrıca servis aracında bulunan 15 kamu personeli yaralandı. Valinin değerlendirmelerine göre, yaralıların durumunun hafif olduğu düşünülüyor ancak hastanelerde yapılacak muayenelerle kesin durumları belirlenecek. Şu an olay yerinde başka bir yaralının olmadığı, hepsinin ambulanslarla hastanelere sevk edildiği ifade edildi. Vali Şimşek, “Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun.” dedi.

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