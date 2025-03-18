Vali Tekbıyıkoğlu’na Tüketici Hakkı Bilgilendirmesi

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNDEN ZİYARET

Tüketiciyi Koruma Haftası dolayısıyla, Tüketici Hakem Heyeti, Tunceli’de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nu makamında ziyaret ediyor. 15-21 Mart tarihleri arasında kutlanan bu haftada, Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal ve beraberindeki heyet, Vali Tekbıyıkoğlu ile bir araya geliyor.

Ziyaret sırasında, Vali Tekbıyıkoğlu’na tüketici hakem heyeti başkanlığının kararları hakkında bilgiler sunuluyor. İl Müdürü Topal, bu kararlar doğrultusunda Türkiye genelinde tüketici lehine karar oranının yüzde 39 iken, Tunceli’de bu oranın yüzde 56 olduğunu aktarıyor. Bu durum, Tunceli’deki tüketici hakem heyetinin etkinliğini gözler önüne seriyor.

BİLİNÇLİ TÜKETİCİLİK ÖNEMİ

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, bilinçli tüketicilik konusundaki eğitimlerin önemine vurgu yapıyor ve bu alandaki çalışmaların daha da artırılması gerektiğini söylüyor. Tüketiciyi Koruma Haftası, bilinçli tüketiciliğin yaygınlaştırılmasıyla ilgili farkındalık oluşturma amacını taşıyor.