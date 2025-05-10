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Vali Toraman Yaralıları Ziyaret Etti

VALİ TORAMAN, YARALILARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Çanakkale’de meydana gelen yolcu otobüsü, tomruk yüklü kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada yaralananları hastanede ziyaret etti. Ziyarette geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

KAZA SAAT 13.00’TE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 13.00 sularında Çanakkale-Ezine Karayolu üzerindeki bir benzin istasyonu yakınında gerçekleşti. Truva Turizm’e ait yolcu otobüsünün, tomruk yüklü kamyon ve bir otomobille çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 20 kişi de yaralandı. Vali Toraman ve İl Sağlık Müdürü Baştürk, hastanede tedavi gören yaralılarla bir araya gelerek onlara destek oldu.

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