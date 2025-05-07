Vali Tülay Baydar Bilgihan, 901 Olay Aktardı

BURDUR’DA ASAYİŞ RAPORU AÇIKLANDI

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, nisan ayında il genelinde 901 olayın gerçekleştiğini belirtti. Vali Bilgihan, Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ile birlikte aylık asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, emniyet ve jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için büyük bir özveri ile çalıştığını aktardı.

OCAY SLAĞN KİŞİLER VE MAL VARLIĞI OLAYLARINDAN AZALMA

Nisan ayında kişilere karşı meydana gelen 236 olayla birlikte, 2024 yılına kıyasla cinsel taciz olaylarında yüzde 75, kasten yaralama suçlarında ise yüzde 1 oranında bir azalma sağlandığı belirtildi. Vali Bilgihan, “Meydana gelen olayların tamamı aydınlatılmıştır. Mal varlığına karşı 34 olay gerçekleşti. Özellikle otodan hırsızlık vakalarında nisan 2024’e oranla yüzde 100 azalma sağlandı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Nisan 2025 içinde 145 şahıs hakkında işlem yapıldığını, hapis cezasına yönelik aranan 70 kişinin tutuklandığını ve toplamda 215 şahsa işlem uygulandığını da sözlerine ekledi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında nisan ayında gerçekleştirilen 49 ayrı olayda 46 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 18’inin tutuklandığını aktaran Vali Baydar Bilgihan, operasyonlar neticesinde 1 kilo 357 gram bonzai, 40 gram metamfetamin, 21 gram eroin, 5.5 gram skunk, 2 gram esrar ve 25 sentetik ecza ele geçirildiğini duyurdu. Ayrıca, nisan ayında 111 bin 748 araç ve sürücünün denetlendiğini, bu denetimlerde 6 bin 888 kişiye idari para cezası verildiğini belirtti.