Vali, Üniversitelilerle İftarda Buluştu

ZONGULDAK VALİSİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Merkez Kampüsü’nde yer alan Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Ramazan ayının ruhuna uygun bir ortamda gerçekleşen bu buluşmaya, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı da katıldı.

GENÇLERLE SOHBET EDİLDİ

İftar öncesi ve sonrasında öğrencilerle aynı masayı paylaşan Vali Hacıbektaşoğlu, gençlerle sohbet ederek onların eğitim hayatları, gelecek hedefleri ve beklentileri hakkında düşüncelerini dinledi. Azimle çalışan her gencin ülkenin geleceğine katkı sunduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.