Vali Usta: 3 Çocuk 1’İ Boğuldu

BOĞULMA OLAYINDA ÜZÜNTÜ

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Hatemi Kesin’in (17) serinlemek amacıyla girdiği Gülbahar Barajı’nda yaşanan boğulma vakası üzerine incelemelerde bulundu. Vali Usta, suya giren 3 çocuktan 2’sinin kurtarıldığını, ancak 1’inin boğulduğunu açıkladı. Usta, “Bugün tabii üzüntülü bir olayla sizin karşınızdayız. Bugün saat yaklaşık 15.40 civarlarında 112 servisimize Gülbahar Barajı’nda bir boğulma olayı ile ilgili haber gelir gelmez, ilgili birimleri haberdar ettiler. Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibi ile Erzurum’dan gelen AFAD Arama Kurtarma ekipleri Gülbahar Barajı’mıza geldi.” dedi.

ACILARINI PAYLAŞTI

Vali Usta, “Üç tane çocuğumuz Gülbahar Barajı’na giriyorlar. İki tane çocuğumuz çıkıyor ama bir tane çocuğumuz suda kayboldu. Gelen ekiplerimiz hemen olaya müdahale ettiler. 19.35 sularında çocuğumuzu bulduk. Maalesef hayatını kaybetmişti.” şeklinde konuştu. Usta, tüm Bingöl halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu ve “Aileye, anneye, babaya, yakınlarına sabırlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNDU

Ayrıca Vali Usta, sıcak havaların etkisiyle ilgili olarak ailelere ve çocuklara yönelik bir uyarıda bulundu. “Lütfen havalar çok sıcak, serinleyelim diye bilmediğiniz, suyun özelliğini bilmediğiniz yerlerde lütfen sulara girmeyin. Aileler de çocuklarına mutlaka göz kulak olsunlar.” dedi. Olayın etkilediği aile ile görüşmeler yaptığını belirten Usta, “Onların durumları iyi. Diğer çocuklarımın durumları iyi. Allah’a şükür olsun ama tabii olayın şokundalar, panikteler.” sözleriyle durumu değerlendirdi. Tekrar başsağlığı dileyerek, “Allah rahmet eylesin.” ifadelerini kullandı.