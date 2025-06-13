Vali Usta, Çocukları Hediye Formayla Ağırladı

VALİ USTA’NIN ÇOCUKLARA TEŞEKKÜRÜ

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Cuma namazı esnasında birlikte olduğu çocukları makam aracına alarak valilik makamında ağırladı ve onlara imzalı forma hediye etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Usta, Jandarma Teşkilatı’nın 186’ncı kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde açılan sergiyi gezdi. Çocukların sergi esnasında kendisine eşlik ettiğini gören Vali Usta, daha sonra Cuma namazı için Jandarma Camisi’ne geçti.

ÇOCUKLARLA VALİLİKTE BULUŞMA

Cami içerisinde yine çocuklarla aynı safta bulunan Vali Usta, miniklerin yanına gelerek onlarla sohbet etmeye başladı. Hutbe sırasında çocukların birbirleriyle şakalaştığını gözlemleyen Vali Usta, “Benden kollarına imza atmamı istediler, kıyamadım,” diyerek onların isteğini yerine getirdi. Çocukları makam aracına alarak valilikte sohbet eden Vali Usta, bu deneyimin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

GELECEK İÇİN UMUT VEREN BİR GÜN

Vali Usta, sosyal medya üzerinden bu güzel anları paylaştı. “Gençlerdeki özgüven, saygı ve mantıklı konuşmaları görünce vatanımın geleceğine olan güvenim tavan yaptı. Onları yetiştiren ailelerini yürekten kutlarım,” şeklinde ifadelerde bulundu. Çocuklara, Bingöl’ün şampiyon lisanslı formalarını imzalayarak hediye eden Vali Usta, “Bana bu mutluluğu yaşatan Metehan, Eymen ve Göktürk’e teşekkür ederim. Günün sonunda güzel bir hikaye çıktı,” diye ekledi.