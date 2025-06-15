Vali Usta: Olumsuz Durum Yok

DEPREM HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl’ün Genç ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem hakkında sosyal medya üzerinden bilgilendirmede bulundu. Vali Usta, mevcut durumda olumsuz bir durumun yaşanmadığını ve can ya da mal kaybı ihbarı alınmadığını aktardı. “Geçmiş olsun Bingöl. AFAD verilerine göre 15.06.2025 Pazar günü saat 00:03 sularında merkez üssü Genç İlçesi Çaybaşı köyü yakınları olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş olup, deprem 7 km derinlikte gerçekleşmiştir.”

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Vali Usta, böyle bir durumun yaşanmasına karşın, İlçe Kaymakamı ile birlikte AFAD ekipleri, jandarma ve muhtarlarla sahada tarama yapıldığını ifade etti. “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir.” dedi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Bingöl Valisi son olarak tüm hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini sunarak, “Allah beterinden korusun diyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.