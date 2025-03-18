Vali Ustaoğlu’ndan Şehit Ailelerine Madalya Takdimi

DEVLET İFTİHAR MADALYALARI VERİLDİ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen 8 adet Devlet İftihar Madalyasını şehit aileleri ve gazilere takdim etti. Tören, Valilik Necatibey Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Burada, Şehit Uzman J. III. Kıdemli Çavuş Ümit Gıcır’ın babası Musa Gıcır, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan’ın kızı Seval Özcan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk’ün babası Efrahim Öztürk ve diğer gazilere madalya ve beratları verildi.

TEVİH TÖRENİNDE ANLAMLI KONUŞMA

Vali Ustaoğlu, şehit aileleri ve gazilere tevdi edilen Devlet İftihar Madalyaları ile beratların minnet ve şükran duygularının bir sembolü olduğunu belirtti. “18 Mart Şehitlerimizi Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü olan bu anlamlı günde şehitlerimizin yakınları, kahraman gazilerimiz için buradayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla gazilerimize ve şehit ailelerimize takdim edilmek üzere Valiliğimize gönderilen Devlet İftihar Madalyaları ve beratları sizlere sunmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum” dedi.

KAHRAMANLIKLAR UNUTULMAYACAK

Ustaoğlu, şehit yakınları ve gazilerin milletin gönlündeki özel yerlerinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti. “Bir insanın canını ortaya koyarak yürüttüğü bir mücadeleye dünyevi olarak paha biçilmesi mümkün değildir. Kahramanlık destanlarıyla yürüttüğümüz bu kadim ve kutlu mücadelede verdiğimiz her şehit, her gazimiz istiklalimizin ve istikbalimizin tescili niteliğinde birer mühürdür. Vatan için akıtılan her damla kan, dökülen her gözyaşı ve sarf edilen her emek, geleceğimizi aydınlatan bir ışık olmuştur” şeklinde konuştu.