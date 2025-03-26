Vali Ustaoğlu Öğrencilerle İftarda Buluştu

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ramazan ayının manevi atmosferinde İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi’nde gerçekleştirilen iftar programına katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Program dahilinde öğrencilerle sohbet eden Vali Ustaoğlu, iftar sevincini gençlerle paylaşarak birlik ve beraberliğe dair önemli mesajlar verdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Ustaoğlu, gençlerin eğitim hayatları ve geleceğe dair hedefleri üzerinde sohbet etti. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu ön plana çıkaran Vali Ustaoğlu, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Ramazan ayı, bizleri bir araya getiren, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız mübarek bir zaman dilimidir. Bugün burada siz değerli gençlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için çok çalışmalısınız. Bizler de sizlerin iyi eğitimi alarak, hayallerinize ulaşabilmeniz için var elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

İL VE İLÇE YETKİLİLERİ KATILDI

İftar programına Vali İsmail Ustaoğlu’nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü de katıldı. Programın sonunda öğrenciler, kendileriyle iftar yapan ve sıcak sohbetleriyle onları motive eden Vali Ustaoğlu’na teşekkürlerini sundu.

GENÇLERE DESTEK VURGUSU

Vali Ustaoğlu, gençlerin eğitim sürecine sağladıkları destek ile onların gelecekte hayallerine ulaşmaları adına çaba harcadıklarını belirtti. Öğrenciler, iftar programı sayesinde hem birlikte olmanın mutluluğunu hissetti hem de Vali Ustaoğlu ile gerçekleşen samimi sohbetler sayesinde motivasyon buldular.