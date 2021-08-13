Vali: Vaka sayısı hızla artıyor

Rize Valisi Kemal Çeber, corona virüs vakalarında artışa dikkat çekerek, maske kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.

Rize Valisi Kemal Çeber, Valilik önünde basın toplantısı düzenledi.

Sokaklarda yüzde 90’larda olan maske kullanımının son dönemde azaldığına dikkat çeken Çeber, maskenin biraz daha estetik bir ürünmüş gibi kola, bileğe ve çene altına takıldığını gördüklerini anlattı.

Çeber, vaka sayılarının ülke genelinde olduğu gibi Rize’de de arttığını, bu nedenle rehavete düşmemek ve bu işin formülü olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmek gerektiğini vurguladı.

“Vakalar bizi tedirgin edecek seviyelere gelmeye başladı”

Yeni süreçte artık bir bilinmeyenle mücadele edilmediğini, herkesin alınacak tedbirler noktasında her şeyi bildiğini anlatan Çeber, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu zaman bu işin üstesinden gelebileceğimize inandığımız bir süreç yaşıyoruz. Biz bu süreci aşılamalarla destekliyoruz. Kimsenin sürecin sonuna gelindiği gibi bir kanaate kapılmaması, maske, mesafe ve temizlik üçlüsünden vazgeçmemesi lazım. Rize özelinde de vakalarımız artıyor ve bizi tedirgin edecek seviyelere gelmeye başladı.”