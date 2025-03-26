Haberler

Vali Varol’dan Gölbaşı Kaymakamlığı İnşaatı İncelemesi

VALİ VAROL GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI İNŞAATINI İNCELEDİ

Adıyaman Valisi Osman Varol, Gölbaşı ilçesinde devam eden Gölbaşı Kaymakamlığı binası inşaatını yerinde inceledi. Vali Varol, kamu kurumlarını bir araya getirerek, vatandaşlara modern ve temiz bir ortamda kamu hizmeti sunmayı hedefleyen projede yürütülen çalışmalar hakkında sürdürülmekte olan gelişmeleri yüklenici firma yetkililerinden öğrendi.

MODERN HÜKÜMET KONAĞI HAZIRLANIYOR

Vali Varol, son teknolojik alt yapıya sahip olması ve modern bir mimari anlayışla inşa edilmesi planlanan yeni hükümet konağının bu yıl içinde hizmete girmesinin hedeflendiğini belirtti. Yeni hizmet binasının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Hakemi Kim Oldu?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbinin hakemi, 2025 Süper Lig sezonunun önemli karşılaşması öncesinde taraftarların merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Haberler

Minik Öğrencilerden Hacı Sait Camii’ne Bağış

Hakkari'deki 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, harçlıklarını Hacı Sait Camii inşaatına bağışlayarak sosyal sorumluluk örneği sergiledi. İl Müftü Vekili, bu duyarlılığın geleceğe umut kattığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.