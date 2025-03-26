Vali Varol’dan Gölbaşı Kaymakamlığı İnşaatı İncelemesi

VALİ VAROL GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI İNŞAATINI İNCELEDİ

Adıyaman Valisi Osman Varol, Gölbaşı ilçesinde devam eden Gölbaşı Kaymakamlığı binası inşaatını yerinde inceledi. Vali Varol, kamu kurumlarını bir araya getirerek, vatandaşlara modern ve temiz bir ortamda kamu hizmeti sunmayı hedefleyen projede yürütülen çalışmalar hakkında sürdürülmekte olan gelişmeleri yüklenici firma yetkililerinden öğrendi.

MODERN HÜKÜMET KONAĞI HAZIRLANIYOR

Vali Varol, son teknolojik alt yapıya sahip olması ve modern bir mimari anlayışla inşa edilmesi planlanan yeni hükümet konağının bu yıl içinde hizmete girmesinin hedeflendiğini belirtti. Yeni hizmet binasının ilçeye hayırlı olmasını diledi.