Vali ve Vekil Hastane İnşaatında İnceleme Yaptı

VALİ OSMAN VAROL İNŞAATTA İNCELEMELER YAPTI

Adıyaman Valisi Osman Varol, beraberindeki il protokolü ile birlikte yapımı süren 15 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi inşaatını inceledi. İncelemede Vali Varol’a AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve çeşitli kurum müdürleri eşlik etti. Vali Varol ve Milletvekili Kurt, Sağlık Bakanlığı tarafından ildeki mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda eski devlet hastanesi alanında inşaatı devam eden 150 yataklı yeni Devlet Hastanesi inşaat alanını gezdi. Yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalar ile ilgili bilgi aldılar.

HASTANE TAMAMLANDIĞINDA ADIYAMAN’A ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Devlet hastanesinin tamamlanmasıyla Adıyaman, önemli bir sağlık kompleksine daha kavuşacak. Vali Varol, “Uzun vadede Adıyaman’ın sağlık alt yapısını ve fiziki şartları daha da iyileştirerek sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltecek olan bu önemli yatırımın Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını diliyoruz” diye belirtti.