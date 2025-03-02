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Vali Yardımcısından Engelli Aileye Anlamlı Ziyaret

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ANLAMLI BİR ZİYARET

Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, “Aile Yılı” etkinlikleri çerçevesinde önemli bir ziyarette bulundu. İl müdürlüğüne bağlı engelli evde bakım hizmeti alan Özyıldırım ailesini ziyaret eden Çiçek ve Bayrak, ailenin evliliklerinde 40 yılı geride bırakmış olmasına özel bir anlam kattı.

TEBRİKLER VE HEDİYELER

Ziyaret sırasında Özyıldırım çiftine çiçek takdim edildi. Bu hoş anı ölümsüzleştirmek amacıyla fotoğraf çekimi de yapıldı. Ziyaret, aile ve sosyal hizmetlere verilen önemin bir göstergesi olarak öne çıktı.

– ESKİŞEHİR

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