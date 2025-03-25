Vali Yavuz, Komandolarla İftarda Buluştu

VALİ YAVUZ’DAN JANDARMA KOMANDO EĞİTİM MERKEZİ’NE ZİYARET

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi’nde düzenlenen iftar programına iştirak etti. Bu özel etkinlikte, jandarma kursiyerleri ile birlikte iftar açan Vali Yavuz, onların yanında yer alarak birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

JANDARMA PERSONELİNE TEŞEKKÜR

İftarın ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Vali Yavuz, vatanın huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapan jandarma personeline minnettarlığını iletti. Yavuz, “Milletimizin huzuru ve güvenliği için büyük bir kararlılıkla görev yapan kahraman komandolarımızla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizler, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak için gece gündüz demeden cansiperane mücadele ediyorsunuz. Devletimiz ve milletimiz her zaman yanınızda ve dualarımız sizlerle. Ramazan ayının birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini temenni ediyor, görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.

MORAL ve MOTİVASYON VURGUSU

Programın sonunda Vali Yavuz, jandarma kursiyerleri ile sohbet ederek onların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarının önemine dikkat çekti. Vali Yavuz, kahraman jandarmaların her zaman destekçisi olduklarını belirtirken, birlik ve beraberlik ruhunun Ramazan ayıyla daha da güçleneceğini ifade etti.