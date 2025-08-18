Haberler

Vali Yavuz: Yangın Kontrol Altında

ORMAN YANGINI İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Yalınca mevkisinde çıkan orman yangınına, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve UMKE birlikleri karadan müdahale ediyor. Yangınla mücadele için hava desteği de sağlanıyor.

VALİ YAVUZ’UN AÇIKLAMALARI

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yangınla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Yavuz, “Doğanyol ilçemizde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Bir alan dışında yangın kontrol altına alınmıştır” dedi. Yangın ile ilgili çalışmalar sürerken, yetkililer durumu yakından takip ediyor.

Karşıyaka, Yeni Formalarını Tanıttı

Karşıyaka, yeni sezon formalarını futbol, basketbol ve voleybolda tanıttı. Futbol takımının özel forması, Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'a ithaf edildi.
Bein Sports Canlı Maç İzle!

Bein Sports'un canlı maç yayınlarını takip etmek isteyenler, telefon ve bilgisayarlarıyla kesintisiz erişim sağlayabilirler. 18 Ağustos 2025 için yayın kaynakları araştırılmakta.

