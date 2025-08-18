Vali Yavuz: Yangın Kontrol Altında

ORMAN YANGINI İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Yalınca mevkisinde çıkan orman yangınına, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve UMKE birlikleri karadan müdahale ediyor. Yangınla mücadele için hava desteği de sağlanıyor.

VALİ YAVUZ’UN AÇIKLAMALARI

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yangınla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Yavuz, “Doğanyol ilçemizde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Bir alan dışında yangın kontrol altına alınmıştır” dedi. Yangın ile ilgili çalışmalar sürerken, yetkililer durumu yakından takip ediyor.