Vali Yiğitbaşı, Çocuklara Trafik Bilinci Eğitti

VALİ YİĞİTBAŞI TRAFİK BİLİNCİNİ VURGULADI

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Karayolu Trafik Haftası etkinliklerine katılarak çocuklara trafik bilincinin önemini aktardı. Zafer Meydanı’nda gerçekleştirilen bu etkinlikler, halktan büyük ilgi gördü. Programa Vali Yiğitbaşı’nın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ve Vali Yardımcısı Mehmet Keklik de iştirak etti.

ETKİNLİKLERLE TRAFİK BİLİNCİ ARTTIRILIYOR

Etkinlik çerçevesinde çocuklara yönelik trafik bilinci kazandırmaya yönelik çeşitli eğitimler düzenlendi. Kuralların önemi ve güvenli yaya davranışları gibi konular, uygulamalı olarak anlatıldı. Vali Yiğitbaşı, “Trafik Haftası’nda vatandaşlarımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin farkındalığını ve bilinçlendirilmesini temel alarak çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz” açıklamasını yaptı. Küçük yaşlarda trafik bilincinin kazandırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat etti.

ÇOCUKLARA HEDİYELER VERİLDİ

Etkinlik süresince çocuklarla yakından ilgilenen Vali Yiğitbaşı, onlara çeşitli hediyeler vererek günlerini neşelendirdi. Bu tür etkinliklerle topluma trafik güvenliği bilincinin aşılanması hedefleniyor.