Vali Yiğitbaşı Esnafı Ziyaret Etti

VALİ DİNLENMEK İÇİN ESNAFI ZİYARET ETTİ

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Yeşil Yol üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek onların taleplerini dinliyor. Esnafa “hayırlı işler” dileklerinde bulunan Vali Yiğitbaşı, işletmelerin mevcut durumu hakkında bilgi alıyor ve talep ile önerileri dikkatle dinliyor.

VATANDAŞLARLA SAMİMİ SOHBETLER

Ziyaret sırasında çevredeki vatandaşlarla da sohbet eden Vali Yiğitbaşı, hatıra fotoğrafları çektirerek kendilerine ilgi ve sevgileri için teşekkür ediyor. Samimi bir ortamda gerçekleşen bu ziyaret, hem vatandaşlar hem de esnaf tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.