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Vali Yiğitbaşı Esnafla İftar Programında Buluştu

VALİ YİĞİTBAŞI ESNAFLA İFTARDA BULUŞTU

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, tarihi bir iftar organizasyonunda esnafla bir araya geldi. Program, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Konuşmasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Vali Yiğitbaşı, esnafın hem Afyonkarahisar hem de ülke ekonomisi ile sosyal hayatındaki kritik rolüne dikkat çekti. “Tüm esnafa işlerinde kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullanan Vali Yiğitbaşı’nın davetine esnaf temsilcileri de katılım gösterdi.

ESNAFIN ÖNEMİ VURGULANDI

Ülkedeki ekonomik dinamiklerin temel taşlarından biri olan esnafın, toplumdaki dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendirdiği belirtildi. Vali Yiğitbaşı, esnafla gerçekleştirdiği bu anlamlı organizasyon sayesinde, ekonomik gelişmeyi hızlandıracak bir dayanışma ortamı oluşturmayı amaçladığını ifade etti. Program sonunda, katılımcılar iftar sonrası geç saatlere kadar sohbet etmeye devam etti.

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