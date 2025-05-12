Vali Yiğitbaşı, Güvenlik Toplantısına Katıldı

TOPLANTIYA KATILIM VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın liderliğinde gerçekleştirilen Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına katıldı. 81 ilin eş zamanlı olarak bir araya geldiği bu toplantıda, ülke genelindeki güvenlik, asayiş ve kamu düzenine dair konular üzerinde duruldu. Ayrıca, illerdeki mevcut durumlar ve alınması gereken önlemler ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

KAMU GÜVENLİĞİNE YÖNELİK VURGULAR

İçişleri Bakanı Yerlikaya, toplantı sırasında kamu güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların huzurunun temini üzerine tüm illerde kararlılıkla çalışmalar yapılacağının altını çizdi. Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar’daki güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgiler vererek, kentin öncelik ve ihtiyaçları üzerine değerlendirmeler yaptı.

Video konferans yoluyla yapılan toplantının sonunda, İçişleri Bakanı Yerlikaya, tüm illerde görevli güvenlik birimlerine başarılı çalışmalar dileyerek, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla koordinasyonun gerekliliğine dikkat çekti.