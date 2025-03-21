Vali Yiğitbaşı İftar Programına Katıldı

VALİ YİĞİTBAŞI’NDAN HİZMET VURGUSU

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kamu kurumlarının ulusa hizmet etme hususundaki gayret ve samimiyetini dile getirdi. Vali Yiğitbaşı, merkez ile bağlı köy ve belde muhtarlarının yoğun katılım gösterdiği bir iftar programına iştirak etti.

DEVLETİN GAYRETİ VE SAMİMİYETİ

Etkinlikte konuşan Vali Yiğitbaşı, “Devletimiz ve kamu kurumlarımızın Aziz milletimize hizmet için gayret ve samimiyetle çalışıyor. Devletimiz payidar, milletimiz bahtiyar olsun” ifadesini kullandı. Ayrıca, dernek başkanları ile muhtarların taleplerini dinleyerek, değerlendirmeleri hakkında ilgili birimlere çalışmalar yapılması için talimat verdi.

İftar programına Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Adnan Çelebi de katıldı. Bu etkinlik, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.