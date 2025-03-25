Vali Yiğitbaşı Kıbrıs Gazisi’ni Ziyaret Etti

VALİ YİĞİTBAŞI’NIN ZİYARETİ

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Ramazan ayının son günlerinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Kıbrıs Gazisi Şaban Koçak’ın iftar sofrasına katıldı. Vali Yiğitbaşı, iftar programında gazi ve ailesiyle birlikte oruçlarını açtı. Bu önemli ziyarette, aile ortamında sıcak sohbetler yapıldı ve gazinin anıları paylaşıldı.

GAZİ KOÇAK’IN ANILARI VE DUALAR

Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Yiğitbaşı, “Şaban Amcamızla Fatma teyzemizin kızları Kamile Koçak’ın evine misafir olduk. Sıcak bir aile ortamında Şaban amcamızın samimi sohbetinden istifade ettik, Kıbrıs Barış Harekatı ve 53 yıllık evliliğinden paylaştığı kıymetli anıları dinledik. Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşarken Rabbim Aziz Milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin, Şaban amcamız ve kıymetli gazilerimize ailece sağlıklı, uzun, hayırlı ömürler versin, şehitlerimizin makamlarını ali eylesin” şeklinde ifadelerde bulundu.

ASKERİ YETKİLİLER DE BULUNDU

Ziyarette, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı da yer aldı. Bu tür ziyaretlerin, gazilerle ve aileleriyle olan bağların güçlenmesine katkı sağladığı ifade ediliyor.