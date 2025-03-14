Vali Yiğitbaşı’ndan İl Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

VALİ YİĞİTBAŞI, YENİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar’a tayin edilen İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol’u ziyaret etti. Ziyaret, İl Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi ve Vali Yiğitbaşı, burada ‘Hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞME

Ziyarette Vali Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol’un yanı sıra İl Emniyet Müdür Yardımcıları Emin Topçu, Erdal Yanık, Ercan Kıyaslı, Halil İbrahim Küpeli ve Bülent Ermiş ile bir süre sohbet etti. Vali Yiğitbaşı, Erol’un yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.