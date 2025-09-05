Haberler

Vali Yiğitbaşı, Olayları Aydınlattı

VALİ YİĞİTBAŞI’NDAN AÇIKLAMALAR

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, son bir ayda kentte yaşanan asayiş olaylarının aydınlatılma oranlarının yüzde 90’ın üzerinde olduğunu belirtti. Vali Yiğitbaşı, bu konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında dikkat çekici rakamları paylaştı.

OLAYLARIN AYDINLATILMA ORANLARI

Toplantıda konuşan Vali Yiğitbaşı, “Belirtilen çalışmalar neticesinde dönem içerisinde ilimizde meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 97’si, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98’i ve malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 87’si aydınlatılmıştır. Ayrıca hırsızlık gibi malvarlığına karşı meydana gelen suçlarda ise 2024 yılına göre yüzde 12 oranında artış meydana gelmiş, malvarlığına karşı olaylara karıştığı tespit edilen 175 şahıs yakalanmıştır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 300 Bin Konut Teslim Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da gerçekleştireceği törenle Hatay'da 18 bin 348 bağımsız bölümün hak sahiplerini açıklayacak.
Giresun’da Fındık Fiyatları 265-270 Lira

Giresun'daki fındık hasadı sürerken, fiyatlar randımana göre 265-270 lira arasında değişiyor. Üreticilere emanete fındık bırakmamaları tavsiyesinde bulunuldu ve ihracatta duraklama gözlemleniyor.

