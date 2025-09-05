Vali Yiğitbaşı, Olayları Aydınlattı

VALİ YİĞİTBAŞI’NDAN AÇIKLAMALAR

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, son bir ayda kentte yaşanan asayiş olaylarının aydınlatılma oranlarının yüzde 90’ın üzerinde olduğunu belirtti. Vali Yiğitbaşı, bu konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında dikkat çekici rakamları paylaştı.

OLAYLARIN AYDINLATILMA ORANLARI

Toplantıda konuşan Vali Yiğitbaşı, “Belirtilen çalışmalar neticesinde dönem içerisinde ilimizde meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 97’si, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98’i ve malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 87’si aydınlatılmıştır. Ayrıca hırsızlık gibi malvarlığına karşı meydana gelen suçlarda ise 2024 yılına göre yüzde 12 oranında artış meydana gelmiş, malvarlığına karşı olaylara karıştığı tespit edilen 175 şahıs yakalanmıştır” ifadelerini kullandı.