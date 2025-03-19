Vali Yiğitbaşı Şehit Aileleriyle Buluştu

VALİ YİĞİTBAŞI İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, eşi Dr. Selim Yiğitbaşı ile beraber, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 110. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Etkinlikte il protokolü de yer aldı ve yoğun bir katılım gözlemlendi.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN ANLAMINA VURGU YAPILDI

İftar programında konuşan Vali Yiğitbaşı, “Çanakkale, sadece askeri kahramanlıkların gösterildiği bir mücadele değil; büyük bir milletin inançları, değerleri ve ahfadı uğruna canından geçen serdengeçtileriyle efsaneleştiği ve bu bağlamda mazlum halklara örnek olduğu kutsal bir direnişin adıdır” dedi.