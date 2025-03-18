Vali Yiğitbaşı, Şehitler Derneği’ni Ziyaret Etti

VALİ YİĞİTBAŞI’NDAN ANMA GÜNÜ ZİYARETİ

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Afyonkarahisar Harp Malulü Gaziler ve Şehitler Derneği’ni ziyaret ediyor. Ziyaret sırasında Vali Yiğitbaşı, Çanakkale ruhunun nesilden nesile aktarılması gerektiğinin altını çiziyor.

FEDAKÂRLIKLAR UNUTULAMAZ

Şehit ve gazi ailelerinin gösterdiği fedakarlıkların unutulmayacağını ifade eden Vali Yiğitbaşı, “Evlatlarını vatan uğruna yetiştiren ailelerimizin fedakarlığı her türlü takdirin üzerindedir. Gençlerimiz vatanına, milletine ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetişiyor. Onlara gözümüz gibi bakmalıyız, çünkü onlar bu ülkenin en kıymetli hazineleridir” şeklinde konuşuyor.

DERNEK BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Afyonkarahisar Harp Malulü Gaziler ve Şehitler Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı, Vali Yiğitbaşı ve protokol üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor.