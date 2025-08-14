Vali Yılmaz Yangın Bölgesini Ziyaret Etti

OSMANİYE VALİSİ YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME YAPTI

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesinde yer alan Akçakoyunlu köyündeki yangın alanına giderek, söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

VALİ YILMAZ’DAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Açıklama yapan Vali Yılmaz, “Yangına 200 personel, 20 arazöz ve 4 helikopterle müdahale ediyoruz. İnşallah önümüzdeki 1 saat içerisinde tamamen kontrol altına alınacağını düşünüyoruz” şeklinde bilgi verdi. Yangınların, “gerçekten ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Osmaniye’mizde de sık sık oluyor” dedi. Ayrıca, “Kıymetli hemşehrilerimize bir kez daha çok dikkatli olmaları gerektiğini söylüyoruz. Çünkü yanan bu yeşil vatanın tekrar eski haline gelmesinin yıllar sürdüğünü biliyoruz” ifadelerini kullandı. Vali Yılmaz, “Yeşil vatanımızı korumak için canla başla mücadele eden orman teşkilatımız başta olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.