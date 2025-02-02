Valilik Açıkladı: 3 İlçede Şap Hastalığı Bulundu

ŞAP HASTALIĞI TESPİTİ VE KARANTİNA AÇIKLAMASI

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 3 ilçede şap hastalığı tespit edildiği bildirildi. Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde görülen ‘O’ tipi şap hastalığı nedeniyle karantina uygulamasının devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, “İlimiz Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde ‘O’ tipi şap hastalığı tespit edilmiştir. Hastalığın görüldüğü bölgelerde 10 kilometre yarıçapında karantina uygulaması devam etmektedir.” denildi.

KARANTİNA VE MÜDAHALE UYGULAMALARI

Şap hastalığının, hayvanların doğum dönemine denk gelmesi nedeniyle bazı işletmelerde yavru ölümlerine yol açtığı kaydedildi. Hastalığın tespit edildiği andan itibaren, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarıyla beraber gerekli inceleme ve eğitim çalışmaları başlatıldı. İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler ise aşılama ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

ÜRETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

Üreticilerin, şüpheli bir vaka ile karşılaşmaları durumunda en kısa sürede il veya ilçe tarım müdürlüklerine bilgi vermeleri gerektiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, “Şap hastalığı nedeniyle hayvansal ürünlerin tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.” ifadelerine de yer verildi.