Valilik, Barınak Açmak İsteyenlere Destek Verecek

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI TURA’NIN SİVAS ZİYARETİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Tokat’taki ziyaretinin ardından Sivas’a geçti. Burada, Valilik bünyesinde faaliyete geçen Meraküm Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Turan, Vali Yılmaz Şimşek, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve Belediye Başkanı Adem Uzun ile birlikte merkezde kapsayan incelemelerde bulundu.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN BELEDİYELERE GÖREV

Sivas Valiliği’ndeki ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Turan, sokak hayvanlarının temel sorumluluğunun belediyelerde olduğunu belirtti. “Burada belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Biz de valiliklerimiz öncülüğünde tüm ekiplerimizle hep beraber bu konuya omuz vereceğiz.” dedi. Masrafsız, az beton ve tel örgülerle geçici barınma merkezleri yapmanın planlandığını ifade etti. Turan, “Sokaklarda hayvan olmamasını beraber temin edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

HAYVANLARLA İLGİLİ RİSKLERİN AZALTILMASI

Sivas’ta ortalama 30 bin köpek bulunduğuna, bunlardan 10 bininin sahipli, geriye kalanların ise sahipsiz olduğunu belirten Turan, geçen sene kentte 24 ısırılma vakası yaşandığını hatırlattı. Hiçbir risk istemediklerini belirten Turan, Sivas sokaklarının güvenli olması gerektiğini vurguladı. Özel barınak açmak isteyenlere valiliğin destek vereceğini, sürece katkı sağlamak isteyenlerle irtibata geçileceğini söyledi.