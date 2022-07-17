Muğla’da üç gün etkili olması beklenen yüksek sıcaklık, nem oranının düşmesi ve ani şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyarıldı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, üç gün boyunca hava sıcaklığının artması, nem oranının düşmesi ve ani şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması istendi.

Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konusunda daha duyarlı olunması talep edilen açıklamada, üç gün boyunca özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİ’DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan uyarıda ise “Son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla il genelinde 17 Temmuz 2022 Pazar günü ile 18 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık sahil kesimlerinde (38-42 derece) iç kesimlerde (32-36 derece) ve düşük nem (yüzde 10-30) ve kuvvetli rüzgar (Kuzey ve Kuzey Doğu yönlerden 30-50 km/ hız) beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.