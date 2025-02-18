Valiliklerden Fırtına ve Soğuk Hava Uyarısı

SOĞUK HAVAYLA İLGİLİ UYARILAR GELİYOR

Soğuk hava, ülke genelinde etkisini gösteriyor. Valilikler, vatandaşlara peş peşe uyarılar yapıyor. Balıkesir Valiliği, fırtına konusunda bir uyarı yayınladı. Valiliğin X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 20.02.2025 (Perşembe) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

İZMİR’DE SOĞUK HAVA UYARISI YAPILDI

İzmir Valiliği de, bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgası için vatandaşları uyardı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’ne dayandırılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgemizin 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgarlarla, hava sıcaklıklarının salı günü kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın bölgemiz genelinde bir hafta boyunca etkili olması beklenirken, kuzey kesimlerde yerel olarak kar yağışı görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve zirai don olaylarına karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.” şeklinde ifadeler kullanıldı.