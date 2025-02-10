Valiliklere Sokak Hayvanları Yazısı Gönderildi

HAZIRLADIKLARI YAZIDA DOĞRULAMA YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması ile ilgili bir yazı gönderdi. Bu yazıda, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasının 2028’e kadar ertelendiği yönündeki iddialar yalanlandı. Sahipsiz sokak hayvanlarının acilen toplanması gerektiği vurgulandı. “5199 sayılı Kanun ile nüfusu 25 bini aşan belediyelere hayvan bakımevlerini kurmak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmek için 31 Aralık 2028 tarihine kadar süre tanınmakla birlikte; hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesi ve köpeklerin hayvan bakımevlerinde tutulması ile ilgili hükümlerin Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olması sebebiyle hayvanların toplanması maksadıyla 2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.”

YEREL YÖNETİMLERE YASAKLAR ANLATILDI

Rehabilitasyon süreci tamamlanan yerel yönetimler tarafından toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bırakılması veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması, Kanun’un 14. maddesi ile yasaklanıyor. Bu Kanun maddesine aykırılığın tespiti durumunda, her hayvan için 2025 yılı itibarıyla 71 bin 965 TL idari para cezası uygulanması gerektiği belirtildi. Bu açıklamalar, hayvanların güvenliğini sağlamak ve yasalara uygun bir şekilde hareket etmeyi teşvik etmek amacıyla yapılıyor.