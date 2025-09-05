Valilikte Program ve Ziyaret Gerçekleşti

ENERJİ BAKANI’NDAN MANA VALİLİĞİNE ZİYARET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Dereköy Maden Sahası’nda yaptığı açıklamaların ardından ilçede çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Ziyaretinin devamında, Bakan Bayraktar Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Manisa Valiliği’ne giderek resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

BAKAN BAYRAKTAR’U VALİ VE PROTOKOL KARŞILADI

Bakan Bayraktar, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve şehir protokolü tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Bakan Bayraktar’a çiçek takdim edildi ve ardından Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Fakat bu ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. Ziyaretin tamamlanmasının ardından Bakan Bayraktar, şehirden ayrıldı.