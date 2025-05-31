Valilikten Açıklama Yapıldı

AÇIKLAMA YAPILDI

Trabzon Valiliği, Uzungöl’de yürüyüş sırasında düştüğü derede akıntıya kapılıp kaybolan Suudi Arabistan vatandaşı Faisal Ramzi Alshaikh’ın (9) cansız bedenine ulaşılması hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği ile iletişime geçilerek durumu aktarıldığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Haldizen Deresi’ne düşerek kaybolan Suudi Arabistan uyruklu çocuk, yürütülen yoğun arama kurtarma çalışmaları neticesinde akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 2 bin 200 metre aşağıda bulunmuştur.” Olaydan sonra Trabzon Valisi Sayın Aziz Yıldırım, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği ile temas kurarak hem büyükelçiliği bilgilendirdi hem de acılı aileye taziye dileklerini iletti.

GEREKEN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Valilik, olayla ilgili gerekli hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. “Evladını kaybeden aileye sabır ve başsağlığı, olayda görev alan tüm ekiplerimize ise özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” şeklinde ifadelerle acılı aileye destek olundu.