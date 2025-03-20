Valilikten Kamu Hizmetleri İlgili Açıklama

İstanbul’da önemli açıklama

İstanbul’da yaşanan olaylarla ilgili olarak İstanbul Valiliği, “Kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetlerde bulunan şahıslarla ilgili adli ve idari süreç başlatılacaktır” şeklinde bir açıklama yaptı. Valilik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından bazı tedirlere uymayan kişilerin varlığına dikkat çekti.

Tedbirler bağlamında durum tespiti

Valilik, yapılan açıklamada, bazı kurumlarda devam eden adli süreçlerin bahane edilerek, hizmet verilmeme, belediye hizmetlerinin yerine getirilmemesi, kamu araçlarıyla siyasi propaganda yapılması ve insanları gösterilere katılmaya zorlama gibi eylemlerin gözlemlendiğini ifade etti. “İstanbul Valiliği olarak halkımızın kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetleri yakından takip ediyor; bu fiilleri işleyen ya da teşvik edenlerle ilgili tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz” denildi.

Gelecek süreçler hakkında uyarılar

Açıklamada, söz konusu şahıslarla ilgili gerekli idari ve adli süreçlerin başlatılacağına vurgu yapıldı. Valilik, kamu hizmetlerinin durmaksızın devam etmesini sağlamak adına gereken tüm adımları atacağını belirtti.