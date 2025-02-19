Valilikten Uyarı: Kış Lastiği Zorunlu

METEOROLOJİK UYARIYLA ALTA YENİ KAR FIRTINASI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye’yi etkisi altına alacak olan Altay Kar Fırtınası hakkında uyarıda bulundu. Bu durum, günler boyunca devam etmesi beklenen olumsuz hava koşullarının yaşanacağı anlamına geliyor. Kocaeli’de yapılan resmi açıklamaya göre, bu meteorolojik olayların doğurabileceği olumsuz sonuçlara karşı tedbirlerin gözden geçirilmesi ve mevcut eksikliklerin giderilmesi amacıyla Vali İlhami Aktaş başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI İÇİN ÖNLEMLER ALINIYOR

Toplantıda, il genelinde 20-23 Şubat tarihleri arasında etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına karşı yarın saat 08.00 itibarıyla İl ve İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim merkezlerinin 24 saat esasına göre faaliyet göstermeye başlayacakları kararlaştırıldı. Bu tedbirler çerçevesinde, şehir içi ve şehirler arası yollar, otoyollar, köprüler, viyadükler ve tüm anayollar için Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve özel otoyol işletme ekipleri hazırlıklı olarak hava koşullarıyla başa çıkmak için gerekli önlemleri alacak.

ALIŞILMADIK TEHDİTLERE KARŞI HIZLI MÜDAHALE

Ayrıca, elektrik, su, doğal gaz ve diğer altyapı hizmetlerine yönelik müdahale ekip sayıları artırılacak. Böylece, olası arızalara hızlı bir şekilde müdahale edilebilecek. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik birimleri, trafik tedbirlerini ve kış lastiği denetimlerini aralıksız sürdürecek. Kış lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek. Otoyol kenarlarındaki tesislerde oluşacak yoğunluk için Karayolları, Kızılay başkanlıkları ve özel otoyol işletmeleri tarafından gerekli tedbirler alınacak.

BESLENME VE BARINMA TEDBİRLERİ ALINIYOR

Otoyollarda sorumluluk alanlarına göre otoyol jandarması ve emniyet birimleri arasında gerekli koordinasyon sağlanarak yolların açık kalması için her türlü önlem alınacak. Sahipsiz hayvanlar için besleme noktalarına ilgili kuruluşlar tarafından mama ve yem bırakılması sağlanacak. Kaymakamlıklar ve belediyeler, gerektiği durumlarda ihtiyaç duyanlar için barınma yeri temin edecek.