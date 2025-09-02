Valiz Tamircilerine Yoğun Talep Var

ÜNİVERSİTELERİN AÇILMASIYLA VALİZ TAMİRCİLERİNE İLGİ ARTIYOR

Üniversitelerin eğitim dönemine girmesine az bir süre kala, valiz tamircilerinde yoğunluk gözlemleniyor. Öğrencilerin, kırılan tekerlekler, kopan saplar ve bozulmuş fermuarlar gibi arızalar nedeniyle tamircilere başvurması sonucu dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşmuş durumda. Ülke genelindeki üniversitelerin eğitime başlayacak olmasıyla birlikte öğrenciler hazırlıklarını hızlandırıyor. Tatilden dönen ve eğitim alacakları illere gitmek üzere olan öğrencilerin kullandığı valizler, yoğun kullanım neticesinde sıkça arızalanıyor ve bu da valiz tamircilerine olan talebi artırıyor. Özellikle metropollerde, tamirciler günlük yüzlerce valizi onararak öğrencilerin yolculuklarını daha sorunsuz hale getiriyor.

VALİZ TAMİRCİLERİNDE YOĞUNLUK HİSSEDİLİYOR

Samsun’da tamircilerin bulunduğu arasta, tüm dükkanların önünde sıralar bekleyen valiz kuyruklarıyla dolup taşıyor. Tamirci Turgut Dursun, mevcut iş durumları hakkında bilgi veriyor: “25 yıldır ayakkabı, çanta ve valiz tamiri yapıyorum. Yaz sezonu ve üniversitelerin açılacağı dönem bizim en yoğun zamanlarımız. Valizlerde en çok sapların kırılması, fermuarların bozulması ve kasada deformasyon meydana geliyor. İç astarların da yıpranması sık görülen arızalar arasında. Bu sorunları gidererek valizleri yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz.” Dursun, sağlam bir valizin fiyatının 1.500-2.500 TL arasında değiştiğini, ancak eski bir valizin tüm aksesuarlarını 400-500 TL’ye değiştirip yeniden kullanılabilir hale getirmek mümkün olduğunu belirtiyor. Şu an günde ortalama 25 valiz tamir ettiklerini de ekliyor.

Valizlerin yanı sıra çanta ve ayakkabı da tamircilerin en çok onardığı eşyalar arasında yer alıyor.