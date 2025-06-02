Valizde Zehirli Yılanlar Bulundu!

HINDISTAN’DA YASADIŞI YILAN VE KAPLUMBAĞA TAŞIMACILIĞI

Hindistan’ın Mumbai kentindeki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı’nda, Tayland’dan gelen bir yolcunun valizinde yapılan aramada 48 zehirli yılan ve 5 kaplumbağa ele geçirildi. Gümrük yetkilileri, yolcunun valizindeki yılan türlerinin arasında son derece tehlikeli olan örümcek kuyruklu engereklerin de bulunduğunu belirtti.

TEHLİKELİ HAYVAN TÜRLERİNE DİKKAT

Hayvanların türleri, yaban hayatı koruma alanında çalışan Resqink Association for Wildlife Welfare (RAWW) isimli kuruluş tarafından doğrulandı. Uzmanlar, ele geçirilen yılanların küçük kuşları avlayan ve yüksek derecede zehirli olan bu türlerin doğaya büyük tehdit oluşturdunu açıkladı. Bu türlerin ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri ise ciddi bir endişe kaynağı.

KAÇAK TAŞIMACILIĞIN EKOLOJİK RİSKLERİ

Valizde ayrıca 5 adet Asya yaprak kaplumbağası bulundu. Bu kaplumbağa türlerinin de yasal olmayan yollarla taşınmasının, doğal yaşam için büyük riskler taşıdığı vurgulandı. Bu durum, hayvan kaçakçılığının önlenmesinin gerekliliğini bir kez daha öne çıkardı.