Valizle Elektrikli Skuter Seyahati Yapıldı

TRAFFİKTE VALİZ İLE SEYAHAT

Altındağ ilçesinde, elektrikli skuter ile valiz taşıyan bir kişi dikkatleri üzerine çekti. Akköprü kavşağında gerçekleşen bu ilginç olayda, bir birey elektrikli skuter üzerinde trafikte yolculuk yaparken görüntülendi.

CAN GÜVENLİĞİ RİSKİ

Valizle trafikte seyahat eden kişi, arkasındaki bir araçtaki sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, valizli bireyin can güvenliğini riske atarak sağ şeritten ilerlediği gözler önüne serildi. Bu tarz davranışlar, trafikteki güvenlik riski ve kurallara uyulup uyulmadığı konusunu gündeme getiriyor.