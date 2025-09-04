Haberler

Valizle Elektrikli Skuter Seyahati Yapıldı

TRAFFİKTE VALİZ İLE SEYAHAT

Altındağ ilçesinde, elektrikli skuter ile valiz taşıyan bir kişi dikkatleri üzerine çekti. Akköprü kavşağında gerçekleşen bu ilginç olayda, bir birey elektrikli skuter üzerinde trafikte yolculuk yaparken görüntülendi.

CAN GÜVENLİĞİ RİSKİ

Valizle trafikte seyahat eden kişi, arkasındaki bir araçtaki sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, valizli bireyin can güvenliğini riske atarak sağ şeritten ilerlediği gözler önüne serildi. Bu tarz davranışlar, trafikteki güvenlik riski ve kurallara uyulup uyulmadığı konusunu gündeme getiriyor.

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

