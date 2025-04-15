Value Creation, BTC Alıyor. Kripto Yatırım Artıyor

FİNANSAL STRATEJİLERİN YENİ YÜZÜ

Tokyo merkezli lojistik ve teknoloji firması Value Creation, bilançolarında Bitcoin ekleme kararı aldı. Şirket, Japonya’da BTC’yi hazine rezervi olarak değerlendirme eğiliminde önemli bir adım atmayı planlıyor. Daha önce de Bitcoin satın alan firma, bu yeni eklemeyle varlıklarını artırmayı amaçlıyor. Value Creation, yaklaşık 700 bin dolar değerinde Bitcoin alımı gerçekleştirerek bilançodaki BTC miktarını büyütmeyi hedefliyor. Şirket, bu alımın önümüzdeki dört ay içinde tamamlanacağını açıklıyor. Daha önce 1,4 milyon dolar değerinde BTC satın alan firma, yeni yatırımın ilerideki stratejik adımları destekleyeceğini belirtiyor.

KURUMSAL KABUL VE YENİ TREND

Japonya’da Bitcoin’i kurumsal varlık olarak benimseyen şirketlerin sayısı giderek artıyor. Ülkede aktif olan bazı enerji ve teknoloji firmaları, bilançolarında Bitcoin için boşluk bırakmaya başladı. Bu akımın önemli katılımcılarından biri olan Metaplanet, bilançosunda 4 bin 525 BTC bulundurarak ülkenin en büyük kurumsal sahibi konumunda bulunuyor. Ayrıca, Remixpoint ve NEXON gibi şirketler de Bitcoin’i rezerv varlığı olarak kullanıyor.

KRİPTO PARA DÖNÜŞÜMÜ

Value Creation’ın bu adımı, Japonya’daki kurumsal dünyada kripto paraya dair bakış açısının dönüşümünü yansıtıyor. Firmanın gelecek planları doğrultusunda kripto yatırımlarını önemli bir alternatif olarak değerlendirdiği anlaşılıyor. Şirket yönetimi, ek fonların uzun vadeli yatırım amacıyla kullanılacağını ve fazla sermayeyi dijital varlıklarla çeşitlendirmek istediklerini vurguluyor.