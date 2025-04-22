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Van Başkale’de 4.0’lık Deprem Oldu

DEPREMİN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Van’ın Başkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFET ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre bu sarsıntı saat 03.39’da gerçekleşti. Depremin merkez üssü Başkale olarak belirlendi ve Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğündeydi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE HİSSEDİLMESİ

Zeminden 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşen bu deprem, Van ve çevresindeki ilçelerde hissedildi. Kısa süreli bir endişe yaratan sarsıntının ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildiriliyor.

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