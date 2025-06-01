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Van Belediyesi, Taraftara 60 Otobüs Tahsis Etti

OTOBÜS TAHSİSİ YAPILDI

Van Büyükşehir Belediyesi, Artı Değer Vanspor FK’nın Batman Petrolspor ile Kayseri’de gerçekleştireceği play-off final karşılaşmasını izlemek isteyen taraftara 60 otobüs tahsis etti. Yapılan açıklamada, Artı Değer Vanspor FK’nın 2. Lig play-off final müsabakasının kentte büyük bir heyecan yarattığı belirtildi.

TARAFTARLARA DESTEK SAĞLANDI

Bugün yapılacak olan karşılaşma öncesi distriktaki taraftara araç desteği sunuldu. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsler, Eski Emniyet Kavşağı’ndan Kayseri’ye hareket etti. Taraftarlar, “Büyükşehir Belediyesi Vanspor’a başarılar diler” yazılı pankartlarla yola çıkarken, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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