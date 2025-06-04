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Van Büyükşehir Belediyesi, Bayramda Ücretsiz Ulaşım Sunacak

ÜCRETSİZ TOPLU ULAŞIM HİZMETİ

Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçları, Kurban Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak. Belediyeden gelen bilgilere göre, bayramda insanların daha konforlu seyahat etmeleri adına gerekli çalışmalar yapıldı.

OTOBÜSLER 6-9 HAZİRAN TARİHLERİNDE HİZMETTE

Bu çerçevede, vatandaşlar, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı mor otobüslerinden 6-9 Haziran tarihlerinde ücretsiz yararlanma fırsatına sahip olacak. Bu uygulama, insanların bayram süresince ulaşımda zorluk yaşamamalarını sağlıyor.

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